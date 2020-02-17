Разумков відчитав нардепів за каву і телефони у залі засідань
Як інформує RegioNews, він розповів про звернення однієї вчительки, яка сказала, що має, приблизно, такий же, як і в нардепів, робочий день. Проте вона в робочий час не має можливості займатися власними справами і запитала, чому депутати можуть собі це дозволити.
"Я розумію, що мені важко відповісти на це питання, воно чесне, воно правильне, але відповісти важко. Давайте робити так, щоб нам не було важко відповідати на такі питання, щоб у людей не було таких питань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь цієї держави, щоб вони це і бачили і відчували", - сказав Разумков, згадавши розпиття кави і заняття сторонніми справами під час розгляду законопроектів.
Раніше з'явилося відео, як нардер від Слуги народу Микола Тищенко знімав сторіз у залі Ради і забув проголосувати.
Перед цим іншого "слугу" зловили за переглядом серіалу в залі Ради. Поки біля трибуни відбувалися сутички і блокування, нардеп зручно розташувався в кріслі з ноутбуком і дивився фільм.
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