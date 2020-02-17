Рада планує у п’ятницю заслухати звіт Кабміна Гончарука
Як повідомляє RegioNews, про це розповів очільник Верховної ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді парламенту в понеділок.
"Надійшов звіт уряду. Він уже повинен бути на сайті Верховної ради чи найближчим часом він там з’явиться. Комітети будуть його розглядати, я пропонував би, щоб це відбулося у середу. Я би пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин – виступ прем’єр-міністра, 40 хвилин – запитання-відповіді. І я знаю, що колеги ще будуть звертатися з пропозицією заслухати міністра охорони здоров’я з приводу ситуації, пов’язаної за коронавірусом. Тому, якщо не буде заперечень, додати ще до пів години часу замість "різного", щоб заслухати міністра Скалецьку. Пропонується 20 хвилин на доповідь і 20 хвилин на запитання-відповіді", - пояснив спікер.
Нагадаємо, на минулому пленарному тижні Рада почала розгляд до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього до документу подали 4018 правок.
Як відомо, президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі обіцяв сформувати ринок землі.
Він дав доручення Кабінету міністрів до 1 жовтня 2019 року підготувати відповідний законопроект, а Верховна рада повинна була до 1 грудня скасувати мораторій.
Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок запрацює з жовтня 2020 року.
- 12:45 17 лютого Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу
- 12:36 17 лютого На рекламу в соцмережах голови Харківської ОДА витрачені тисячі доларів - ЗМІ
- 12:30 17 лютого У Тернополі за порушення паркування винесли 6 тисяч постанов
- 12:19 17 лютого Рада планує у п’ятницю заслухати звіт Кабміна Гончарука
- 11:45 17 лютого Голова Львівської ОДА шукає таланти
- 11:35 17 лютого У Кабміні розповіли про реформу будівельної галузі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло