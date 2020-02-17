Рада планує у п’ятницю заслухати звіт Кабміна Гончарука

У п’ятницю, 21 лютого, Верховна рада планує заслухати звіт Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Також мають заслухати міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку щодо коронавірусу

У п’ятницю, 21 лютого, Верховна рада планує заслухати звіт Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Також мають заслухати міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку щодо коронавірусу

Як повідомляє RegioNews, про це розповів очільник Верховної ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді парламенту в понеділок.

"Надійшов звіт уряду. Він уже повинен бути на сайті Верховної ради чи найближчим часом він там з’явиться. Комітети будуть його розглядати, я пропонував би, щоб це відбулося у середу. Я би пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин – виступ прем’єр-міністра, 40 хвилин – запитання-відповіді. І я знаю, що колеги ще будуть звертатися з пропозицією заслухати міністра охорони здоров’я з приводу ситуації, пов’язаної за коронавірусом. Тому, якщо не буде заперечень, додати ще до пів години часу замість "різного", щоб заслухати міністра Скалецьку. Пропонується 20 хвилин на доповідь і 20 хвилин на запитання-відповіді", - пояснив спікер.

Нагадаємо, на минулому пленарному тижні Рада почала розгляд до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього до документу подали 4018 правок.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі обіцяв сформувати ринок землі.

Він дав доручення Кабінету міністрів до 1 жовтня 2019 року підготувати відповідний законопроект, а Верховна рада повинна була до 1 грудня скасувати мораторій.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок запрацює з жовтня 2020 року.