Мінкультури має намір діджіталізувати музичну спадщину

Міністерство культури, молоді та спорту спільно з Міністерством цифрової трансформації планує провести оцифрування української музичної спадщини

Фото: mkms.gov.ua

Міністерство культури, молоді та спорту спільно з Міністерством цифрової трансформації планує провести оцифрування української музичної спадщини

Як повідомили RegioNews у пресслужбі установи, про це заявила заступник міністра Ірина Подоляк.

"Нині в Україні відсутній ресурс, на якому була б закумульована і доступна для широкого кола зацікавлених музика українських композиторів ХХ століття, чи твори наших сучасників. Ми хочемо створити таку платформу, щоб зробити це все доступним для диригентів, музикантів, науковців, щоб твори українських композиторів виконувалися на сценах України і світу, використовувалися під час навчання дітей у мистецьких школах, чи у вищій школі", - сказала вона.

За словами Подоляк, зараз нотні фонди в бібліотеках знаходяться переважно в паперовому вигляді, а деякі і в рукописному, та існують в одному або двох примірниках.

"Вони недоступні тим, кому потрібні. Папір зношується, і ми можемо втратити цю спадщину назавжди, а люди мають вправляти, знати і слухати ці твори", - наголошує чиновниця.

При цьому вона уточнила, що вирішенням проблеми може стати переведення паперових видань у цифровий формат - шляхом як сканування, так і комп’ютерного набору партитур і партій.