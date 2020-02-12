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12 лютого 2020, 10:24

Росія посилює морські позиції як ніколи - Пентагон

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12 лютого 2020, 10:24
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Міністерство оборони США опублікувало карту, яка показує, що Російська Федерація і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій
Міністерство оборони США опублікувало карту, яка показує, що Російська Федерація і Китай нарощують інтенсивність своїх морських операцій

Як передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна, в Пентагоні підкреслили, що РФ, зокрема, продовжує інвестувати в сучасні "тихі субмарини".

"Ситуація на морі конкурентна як ніколи раніше і глобальні гравці продовжують посилювати свої позиції", - йдеться в документі.

(Фото: карта активності ВМФ Росії і Китаю (comptroller.defense.gov))

Також карта демонструє, що морська система використовується більш інтенсивно. Документ відображає активність російських кораблів біля південно-східного узбережжя США, а також на півночі Атлантичного океану і в районі Карибського моря.

ДОВІДКА: в 2018 році Америка і її союзники по НАТО об'єднали зусилля зі створення безпілотних морських систем для протидії підводним човнам Російської Федерації. Також в США було спущено на воду дві нові атомні субмарини SSN-791 "Делавер" і SSN-792 "Вермонт", які оснащені крилатими ракетами "Томагавк".


Китай Россия ВМС РФ Пентагон
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