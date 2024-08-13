На Одещині молодь влаштувала вечірку з танцями і алкоголем біля меморіалу загиблим військовим

скріншот із відео

Біля меморіалу загиблим військовим у селі Холодна Балка на Одещині група молодих людей влаштувала вечірку з танцями та вживанням алкоголю

Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

На кадрах видно, як компанія молодих людей під гучну музику відпочиває на лавці біля меморіалу загиблим військовим. Також на відео видно, що один із хлопців обливає іншого шампанським. У цей час грає російськомовна пісня "Мокра дівчина" українського співака MONATIK.

Правоохоронці встановлюють учасників та очевидців події. У поліції розповіли, що виявили відео під час моніторингу соцмереж та зареєстрували цю інформацію.

У поліції додали, що надати правову кваліфікацію можна буде лише після з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше поліція знайшла жінку, яка забрала квіти з Еспланади пам’яті полеглих Героїв у місті Южне на Одещині. Їй дії кваліфікували як дрібне хуліганство.