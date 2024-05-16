На кордоні в Одеській області затримали дві групи ухилянтів

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Дві групи чоловіків, які мали намір потай втекти з країни, спіймали прикордонники в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

В одному випадку чоловіки, жителі Харківської області, познайомилися безпосередньо під час "турне”. Через знайомих вони вийшли на телеграм-канал ділків, які пропонували послуги з незаконного перетину кордону. Ціна з одного "клієнта” становила від 6000 до 7000 доларів з авансовим платежем у 1000 доларів на криптогаманець. Згідно з домовленістю, ділки визначили усім чоловікам час зустрічі та точне місце, звідки вони на таксі вирушали до населеного пункту поблизу кордону. А вже далі, за розробленим маршрутом, "мандрівники” мали йти пішки 2 км, аби незаконно перетнути кордон.

В іншому випадку чоловіки звернулися за допомогою до адміна телеграм-каналу. Той обіцяв за 5000 доларів з кожного надавати послуги з онлайн-навігації. Під час затримання один з клієнтів вирішив раптово змінити маршрут та намагався втекти. Однак йому це не вдалося.

Стосовно всіх затриманих складені адмінпротоколи. Всі справи скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили ще один канал переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Затриманий правоохоронець.