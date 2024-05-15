У Миколаєві через ремонт перекриватимуть рух на Варварівському мосту

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З 15 травня у Миколаєві розпочалися ремонтні роботи на Варварівському мосту. Смуги руху частково перекриватимуть до завершення укладання дорожнього покриття

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, передає RegioNews.

Під час ремонту на мості працюватиме спецтехніка. Патрульна поліція, у разі необхідності, здійснюватиме регулювання дорожнього руху.

"З 15 травня до кінця тижня можливе ускладнення руху автомобільного транспорту на мосту через річку Південний Буг у Миколаєві на дорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. При частковому перекритті смуг руху будуть виконуватись ремонтні роботи дорожнього покриття", – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликають бути особливо обережними та звертати увагу на попереджувальні знаки, оскільки в місці проведення ремонтних робіт працюватиме спецтехніка та дорожники.

Нагадаємо, минулого тижня у Миколаєві невідомі спалили дев'ять контейнерів для сміття.