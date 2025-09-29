Львівський клуб оштрафували через лайку фанів на матчі "Карпати-"Полтава"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Львівський клуб має заплатити 60 тис. грн за нецензурне скандування вболівальників на адресу арбітра матчу "Карпати"-"Полтава"

Про це інформує "Еспресо.Захід" із посиланням на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, передає RegioNews.

Зазначається, що йдеться про матч 5-го туру VBET Української Премʼєр-ліги, який відбувся 14 вересня.

Під час поєдинку вболівальники львівського клубу повторно скандували нецензурні вигуки на адресу арбітра матчу.

Нагадаємо, у 5-му турі чемпіонату України з футболу "Карпати" зіграли внічию з "Полтавою".

