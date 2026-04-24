24 квітня 2026, 00:55

2 тисячі доларів за день: відомий режисер зізнався, скільки заробляють українські актори

24 квітня 2026, 00:55
Фото з відкритих джерел
Відомий режисер Олексій Комаровський розповів, скільки артисти можуть отримати грошей за одну робочу зміну на майданчику. Виявилось, суми дуже різняться

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Точна сума гонорару актора залежить від його статусу. Режисер пояснив, що йдеться не про масовку, а про виконавців ключових ролей та ролей другого плану.

"Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Це може бути від 10 тисяч гривень за зміну до 40 тисяч гривень за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодників" і не про акторів масових сцен", - говорить Олексій Комаровський.

При цьому він зізнався, що в Україні все ж є десятка топових акторів, які заробляють набагато більше.

"Є топ "А" клас акторів, їх 10 в Україні, у яких зміна може коштувати навіть 2000 доларів. У нас є такі актори. Я не буду називати, хто вони", - сказав режисер.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.

