2 тисячі доларів за день: відомий режисер зізнався, скільки заробляють українські актори

Відомий режисер Олексій Комаровський розповів, скільки артисти можуть отримати грошей за одну робочу зміну на майданчику. Виявилось, суми дуже різняться

Точна сума гонорару актора залежить від його статусу. Режисер пояснив, що йдеться не про масовку, а про виконавців ключових ролей та ролей другого плану.

"Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Це може бути від 10 тисяч гривень за зміну до 40 тисяч гривень за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодників" і не про акторів масових сцен", - говорить Олексій Комаровський.

При цьому він зізнався, що в Україні все ж є десятка топових акторів, які заробляють набагато більше.

"Є топ "А" клас акторів, їх 10 в Україні, у яких зміна може коштувати навіть 2000 доларів. У нас є такі актори. Я не буду називати, хто вони", - сказав режисер.

