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15 липня 2025, 11:45
Прес-реліз

Lexus ES300h Hybrid – преміум, який економить досвід реального водія

15 липня 2025, 11:45
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Коли шукаєш автомобіль, що поєднує статус і розумні витрати, вибір стає справжнім квестом

Ринок пропонує багато варіантів, але знайти золоту середину складно. Саме тому моя увага зупинилася на седані бізнес-класу Lexus ES 300h.

Комфорт і враження від салону

Перше, що вражає, коли сідаєш в авто – гармонія. Lexus завжди вмів створювати атмосферу спокою, і ця модель не виняток. М'яка шкіра, ідеально підігнані панелі, приємна на дотик текстура дерева – відчуття, ніби потрапив у лаунж-зону дорогого готелю. Тут все налаштовано на максимальний затишок.

Мультимедійна система з великим дисплеєм інтуїтивно зрозуміла. Всі функції працюють без нарікань. Під час поїздки здається, що машина не їде, а буквально пливе над дорогою, плавно поглинаючи всі нерівності.

Досвід їзди й витрата пального

Найцікавіше починається, коли натискаєш кнопку "Start". У відповідь – тиша. Лише напис "Ready" на панелі приладів говорить, що автомобіль готовий до руху. В міському потоці Лексус ЕС 300 h здебільшого рухається на електротязі. Бензиновий двигун об'ємом 2,5 л підключається настільки непомітно, що про його роботу дізнаєшся лише за тахометром. На трасі гібридна система видає сумарні 218 к.с., і цього цілком вистачає для впевнених обгонів. Підвіска легко ковтає нерівності, аеродинамічний кузов забезпечує стабільність на високій швидкості.

Тепер про розхід палива: у місті близько 5,5 л / 100 км, на трасі – до 5 л. Це показники, яким позаздрять багато компактних хетчбеків, а тут мова йде про бізнес-седан. Економія на паливо стає не просто бонусом, а вагомим аргументом.

Чи вартий він уваги?

Лексус ES 300h виправдав мої очікування сповна. Він ідеальний автомобіль для щоденного використання в мегаполісі завдяки своїй ощадливості та вишуканості, і водночас чудовий лайнер для подорожей країною. Він дарує відчуття впевненості, яке так цінуєш у сучасному ритмі життя.

З огляду на його оснащення та якість, ціна виглядає цілком обґрунтованою. Якщо ви вирішите купити такий новий автомобіль, звертайтеся в офіційний дилерський центр Lexus, щоб отримати повний спектр послуг та гарантій.

Цей седан точно сподобається тим, хто шукає преміальний комфорт і при цьому цінує розумну економічність. Lexus ES 300h – доказ того, що розкіш може бути раціональною.

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