Мікрокредит без стресу: що робити, якщо виникли складнощі з поверненням грошей

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Із важкою фінансовою ситуацією може стикнутися кожен, і часом швидка позика стає єдиним способом розв’язати нагальну проблему. Досвід багатьох українців показує, що правильно оформлений мікрокредит допомагає впоратися з несподіваними витратами без зайвого клопоту. Але що робити, якщо час повертати гроші вже наближається, а потрібної суми на руках немає? Розбираємось детальніше

Розумний підхід до позики

Перш ніж просити у борг будь-яку суму, важливо тверезо оцінити власні фінансові можливості та майбутні джерела надходження коштів. Популярні мікрозайми онлайн на Манівео дають змогу швидко отримати потрібну суму, але варто пам'ятати про відповідальність за своєчасне повернення коштів. При виборі кредитної пропозиції варто звернути увагу на кілька важливих моментів:

безвідсотковий період для нових клієнтів;

реальну відсоткову ставку після завершення пільгового періоду;

можливість подовження терміну кредитування;

розмір штрафів та пені за несвоєчасне повернення коштів;

наявність програми лояльності для постійних позичальників.

Правильно розрахований термін і сума кредиту – половина успіху в поверненні позики без проблем. Тому брати в борг потрібно не більше, ніж ви реально здатні повернути впродовж зазначеного часу.

Що робити, якщо виникли труднощі з поверненням

Якщо стає зрозуміло, що повернути кредит вчасно не вдасться, найгірше рішення – ігнорувати дзвінки та повідомлення від кредитора. МФО зацікавлені в тому, щоб клієнт повернув борг, тому завжди готові шукати компромісне рішення.

Розумні кроки при виникненні проблем:

повідомити кредитора про ситуацію якомога раніше;

надати документи, що підтверджують поважну причину невчасного повернення, наприклад, лікарняний;

обговорити можливість реструктуризації боргу;

узгодити новий графік платежів з урахуванням своїх можливостей;

регулярно вносити платежі згідно з досягнутими домовленостями.

Відкритий діалог з кредитором завжди краще, ніж спроби уникнути відповідальності. Майже всі кредитні сервіси йдуть назустріч клієнтам, пропонуючи розумні рішення: пролонгацію договору зі сплатою відсотків або навіть їх частини, реструктуризацію тощо.

Профілактика проблем з кредитом

Ті, хто часто користується послугами кредитних онлайн-сервісів, знають: найкращий спосіб уникнути проблем – це правильне планування, бажано з невеликим запасом на випадок непередбачених обставин. Варто регулярно перевіряти баланс кредитного рахунку та дати планових платежів. Більшість МФО пропонують зручні мобільні застосунки, де можна відстежувати стан заборгованості та вчасно вносити платежі.

Якщо виникають найменші сумніви щодо можливості погасити кредит, краще одразу звернутися до кредитора. Це допоможе знайти оптимальне рішення та зберегти позитивну кредитну історію для майбутніх позик.