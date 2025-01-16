13:08  16 січня
У Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику
10:55  16 січня
На Полтавщині селищний голова "погорів" на хабарі в 60 тисяч гривень
12:50  16 січня
Росіяни атакували Київ: уламки дрона впали в Солом’янському районі
UA | RU
UA | RU
16 січня 2025, 15:02
Реклама

Мікрокредит без стресу: що робити, якщо виникли складнощі з поверненням грошей

16 січня 2025, 15:02
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Із важкою фінансовою ситуацією може стикнутися кожен, і часом швидка позика стає єдиним способом розв’язати нагальну проблему. Досвід багатьох українців показує, що правильно оформлений мікрокредит допомагає впоратися з несподіваними витратами без зайвого клопоту. Але що робити, якщо час повертати гроші вже наближається, а потрібної суми на руках немає? Розбираємось детальніше

Розумний підхід до позики

Перш ніж просити у борг будь-яку суму, важливо тверезо оцінити власні фінансові можливості та майбутні джерела надходження коштів. Популярні мікрозайми онлайн на Манівео дають змогу швидко отримати потрібну суму, але варто пам'ятати про відповідальність за своєчасне повернення коштів. При виборі кредитної пропозиції варто звернути увагу на кілька важливих моментів:

  • безвідсотковий період для нових клієнтів;
  • реальну відсоткову ставку після завершення пільгового періоду;
  • можливість подовження терміну кредитування;
  • розмір штрафів та пені за несвоєчасне повернення коштів;
  • наявність програми лояльності для постійних позичальників.

Правильно розрахований термін і сума кредиту – половина успіху в поверненні позики без проблем. Тому брати в борг потрібно не більше, ніж ви реально здатні повернути впродовж зазначеного часу.

Що робити, якщо виникли труднощі з поверненням

Якщо стає зрозуміло, що повернути кредит вчасно не вдасться, найгірше рішення – ігнорувати дзвінки та повідомлення від кредитора. МФО зацікавлені в тому, щоб клієнт повернув борг, тому завжди готові шукати компромісне рішення.

Розумні кроки при виникненні проблем:

  • повідомити кредитора про ситуацію якомога раніше;
  • надати документи, що підтверджують поважну причину невчасного повернення, наприклад, лікарняний;
  • обговорити можливість реструктуризації боргу;
  • узгодити новий графік платежів з урахуванням своїх можливостей;
  • регулярно вносити платежі згідно з досягнутими домовленостями.

Відкритий діалог з кредитором завжди краще, ніж спроби уникнути відповідальності. Майже всі кредитні сервіси йдуть назустріч клієнтам, пропонуючи розумні рішення: пролонгацію договору зі сплатою відсотків або навіть їх частини, реструктуризацію тощо.

Профілактика проблем з кредитом

Ті, хто часто користується послугами кредитних онлайн-сервісів, знають: найкращий спосіб уникнути проблем – це правильне планування, бажано з невеликим запасом на випадок непередбачених обставин. Варто регулярно перевіряти баланс кредитного рахунку та дати планових платежів. Більшість МФО пропонують зручні мобільні застосунки, де можна відстежувати стан заборгованості та вчасно вносити платежі.

Якщо виникають найменші сумніви щодо можливості погасити кредит, краще одразу звернутися до кредитора. Це допоможе знайти оптимальне рішення та зберегти позитивну кредитну історію для майбутніх позик.

кредит мікрокредит займ гроші
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Смертельний ремонт: на Тернопільщині автомобіль розчавив чоловіка
16 січня 2025, 16:24
На Полтавщині школи і садочки не працюватимуть 17 січня через загрозу обстрілу: що відомо
16 січня 2025, 16:12
15 років за співпрацю з РФ: на Сумщині засудили депутата-зрадника
16 січня 2025, 16:04
Хотів втекти до ЄС: на Закарпатті п'яний росіянин намагався незаконно перетнути український кордон
16 січня 2025, 15:42
Росіяни вдарили по Харкову дроном "Молнія": є постраждалі
16 січня 2025, 15:40
Сили оборони успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області
16 січня 2025, 15:30
Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК
16 січня 2025, 15:21
Окупанти закидають Костянтинівку мінами та авіабомбами
16 січня 2025, 14:58
На Київщині сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі
16 січня 2025, 14:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Мирослав Гай
Олексій Кущ
Юрій Бутусов
Всі блоги »