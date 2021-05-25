Як швидко застрахувати свій автомобіль

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Кожен автолюбитель знає, що не можна виїжджати на дороги без страховки. Сьогодні її можна придбати не тільки в офісі

Вона доступна на сайті обраної страхової компанії. За останній час клієнтам полюбився такий спосіб оформлення документів. Кількість електронних полісів ОСЦПВ за 2020 р.зросла в 2,5 рази, в порівнянні з попереднім. На початку цього року позитивна динаміка зберігається.

У чому переваги страховки онлайн

Крім зростання кількісних показників, за останній час серйозно змінилася якість пропонованих послуг. Страхові компанії разом з МТСБУ виконали величезну роботу і фактично зробили прорив у розвитку цифрових послуг.

Електронний поліс ОСЦПВ тепер можна придбати за допомогою зручних сервісів, які організували на своїх офіційних сайтах великі страхувальники. Власник страховки може скористатися такими можливостями:

перевірити справжність поліса на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро або за допомогою мобільного додатку "Дія";

виписати електронний європротокол, якщо сталося невелике ДТП. Правда, в такому випадку можна розраховувати на страхові виплати тільки до 50 тис. грн;

отримати доступ до віртуального Кабінету потерпілого. Після аварії заяву тепер теж можна подати в електронному вигляді.

Крім того, страхувальників приваблюють зручність і простота оформлення страхових полісів онлайн. Для цього достатньо витратити всього 5-7 хвилин, щоб заповнити всі необхідні поля в спеціальній формі на сайті обраної СК. І ще один приємний бонус - за покупку можуть запропонувати знижку до 10% на оформлення страхового договору.

Поліпшення якості сервісу - пріоритет в роботі страхових компаній

Сьогодні на страховому ринку відбувається багато змін. Тільки за останній місяць 2021 року призупиняють дію ліцензій ненадійних страховиків. В таких умовах споживачеві необхідно особливо ретельно поставитися до вибору компанії. Перевагу слід віддати тим організаціям, які:

мають високі позиції у всеукраїнських рейтингах;

прозоро інформують про свій фінансовий стан, зокрема, про статутний капітал, обсяг страхових резервів, кількість виплат;

розповідають про те, як діяти при настанні страхового випадку.

Прикладом такої компанії є СК VUSO, яка має достатній потенціал для розвитку. Її активи перевищують страхові резерви в 4 рази. У цій організації максимально піклуються про своїх клієнтів і оновлюють формат обслуговування, впроваджуючи нові моделі бізнесу.

СК VUSO працює за системою прямого врегулювання і гарантує виплати за договором "Наша автоцивілка" протягом двох тижнів після аварії. Водієві при цьому не потрібно оформляти будь-які додаткові документи.

Такий підхід дає можливість зміцнити імідж компанії і утримати на високому рівні довіру страхувальників. Тільки в подібних організаціях можна сподіватися на якісний сервіс.