Как быстро застраховать свой автомобиль

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Каждый автолюбитель знает, что нельзя выезжать на дороги без страховки. Сегодня ее можно приобрести не только в офисе

Она доступна на сайте выбранной страховой компании. За последнее время клиентам полюбился такой способ оформления документов. Количество электронных полисов ОСАГО за 2020 г. выросло в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим. В начале этого года позитивная динамика сохраняется.

В чем преимущества страховки онлайн

Кроме роста количественных показателей, за последнее время серьезно изменилось качество предлагаемых услуг. Страховые компании вместе с МТСБУ проделали огромную работу и фактически совершили прорыв в развитии цифровых услуг.

Электронный полис ОСАГО теперь можно приобрести с помощью удобных сервисов, которые организовали на своих официальных сайтах крупные страховщики. Владелец страховки может воспользоваться такими возможностями:

проверить подлинность полиса на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро или с помощью мобильного приложения "Дія";

выписать электронный европротокол, если случилось небольшое ДТП. Правда, в таком случае можно рассчитывать на страховые выплаты только до 50 тыс. грн;

получить доступ к виртуальному кабинету потерпевшего. После произошедшей аварии заявление теперь тоже можно подать в электронном виде.

Кроме того, страхователей привлекают удобство и простота оформления страховых полисов онлайн. Для этого достаточно потратить всего 5–7 минут, чтобы заполнить все необходимые поля в специальной форме на сайте выбранной СК. И еще один приятный бонус — за покупку могут предложить скидку до 10% на оформление страхового договора.

Улучшение качества сервиса — приоритет в работе страховых компаний

Сегодня на страховом рынке происходит много изменений. Только за последний месяц 2021 года приостанавливают действие лицензий ненадежных страховщиков. В таких условиях потребителю необходимо особенно тщательно отнестись к выбору компании. Предпочтение следует отдать тем организациям, которые:

имеют высокие позиции во всеукраинских рейтингах;

прозрачно информируют о своем финансовом состоянии, в частности, об уставном капитале, объеме страховых резервов, количестве выплат;

рассказывают о том, как действовать при наступлении страхового случая.

Примером такой компании является СК VUSO, которая имеет достаточный потенциал для развития. Ее активы превышают страховые резервы в 4 раза. В этой организации максимально заботятся о своих клиентах и обновляют формат обслуживания, внедряя новые модели бизнеса.

СК VUSO работает по системе прямого урегулирования и гарантирует выплаты по договору "Наша автоцивилка" в течение двух недель после аварии. Водителю при этом не нужно оформлять какие-либо дополнительные документы.

Такой подход дает возможность укрепить имидж компании и удержать на высоком уровне доверие страхователей. Только в подобных организациях можно надеяться на качественный сервис.