Как быстро застраховать свой автомобиль
Каждый автолюбитель знает, что нельзя выезжать на дороги без страховки. Сегодня ее можно приобрести не только в офисе
Она доступна на сайте выбранной страховой компании. За последнее время клиентам полюбился такой способ оформления документов. Количество электронных полисов ОСАГО за 2020 г. выросло в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим. В начале этого года позитивная динамика сохраняется.
В чем преимущества страховки онлайн
Кроме роста количественных показателей, за последнее время серьезно изменилось качество предлагаемых услуг. Страховые компании вместе с МТСБУ проделали огромную работу и фактически совершили прорыв в развитии цифровых услуг.
Электронный полис ОСАГО теперь можно приобрести с помощью удобных сервисов, которые организовали на своих официальных сайтах крупные страховщики. Владелец страховки может воспользоваться такими возможностями:
- проверить подлинность полиса на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро или с помощью мобильного приложения "Дія";
- выписать электронный европротокол, если случилось небольшое ДТП. Правда, в таком случае можно рассчитывать на страховые выплаты только до 50 тыс. грн;
- получить доступ к виртуальному кабинету потерпевшего. После произошедшей аварии заявление теперь тоже можно подать в электронном виде.
Кроме того, страхователей привлекают удобство и простота оформления страховых полисов онлайн. Для этого достаточно потратить всего 5–7 минут, чтобы заполнить все необходимые поля в специальной форме на сайте выбранной СК. И еще один приятный бонус — за покупку могут предложить скидку до 10% на оформление страхового договора.
Улучшение качества сервиса — приоритет в работе страховых компаний
Сегодня на страховом рынке происходит много изменений. Только за последний месяц 2021 года приостанавливают действие лицензий ненадежных страховщиков. В таких условиях потребителю необходимо особенно тщательно отнестись к выбору компании. Предпочтение следует отдать тем организациям, которые:
- имеют высокие позиции во всеукраинских рейтингах;
- прозрачно информируют о своем финансовом состоянии, в частности, об уставном капитале, объеме страховых резервов, количестве выплат;
- рассказывают о том, как действовать при наступлении страхового случая.
Примером такой компании является СК VUSO, которая имеет достаточный потенциал для развития. Ее активы превышают страховые резервы в 4 раза. В этой организации максимально заботятся о своих клиентах и обновляют формат обслуживания, внедряя новые модели бизнеса.
СК VUSO работает по системе прямого урегулирования и гарантирует выплаты по договору "Наша автоцивилка" в течение двух недель после аварии. Водителю при этом не нужно оформлять какие-либо дополнительные документы.
Такой подход дает возможность укрепить имидж компании и удержать на высоком уровне доверие страхователей. Только в подобных организациях можно надеяться на качественный сервис.