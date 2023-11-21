На Київщині відкрили новий міст через річку Ірпінь: старий стане меморіалом

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У мікрорайоні Романівка, що знаходиться між Києвом та Ірпенем, офіційно відкрили новий міст через річку Ірпінь. Старий міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення росії

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує RegioNews.

"Відкриття, без перебільшень, історичне. І хоч було холодно, важко та страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня "Дорогою життя"", – написав він.

Мер міста зазначив, що під час тимчасової окупації міст через Ірпінь урятував 40 тис. людей.

"Сьогодні ж поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом, працює абсолютно новий міст", - додав Маркушин.

За його словами, новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд та виїзд у години пік.

Раніше повідомлялось, що за розстріл беззбройного чоловіка в Ірпені та знущання над цивільними судитимуть військовослужбовця РФ. У березні 2022 року збройні сили РФ окупували місто Ірпінь та організували свій штаб в одному з житлових комплексів.

Під час окупації фігурант разом з військовослужбовцями російської федерації здійснювали обхід по квартирах будинків, розташованих на території комплексу, щоб виявити патріотично налаштованих громадян України.