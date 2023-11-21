На Київщині сусідський пес покусав двох дітей

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Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини, передає RegioNews.

До поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що сусідський пес покусав двох дітей.

Як виявилось, 8-річна дівчинка і 7-річний хлопчик гралися біля свого будинку. У цей час собака несподівано накинувся на дітей.

Діти отримали тілесні ушкодження у вигляді ран обличчя та рук і були госпіталізовані до лікарні. Наразі загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ.

Нагадаємо, у жовтні на Київщині шершні до смерті покусали чоловіка.