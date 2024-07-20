Окупанти змушують людей на ТОТ міняти довідки про інвалідність на російські, – ЦНС

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Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зокрема, росіяни змушують осіб з інвалідністю міняти документи, які підтверджують обмежені фізичні можливості – на російські.

Заміна документів про інвалідність, які було видано до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Проте умови пройти цю експертизу відсутні, оскільки ситуація із медичними закладами на територіях, які окупувала Росія – критична.

У ЦНС наголосили, що критичну ситуацію підтверджує те, що на окупованих територіях цивільні амбулаторії зобов'язали першочергово обслуговувати солдатів РФ.

"Загалом тут складна ситуація із кадрами", – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без російського паспорта.