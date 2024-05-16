У Харкові підлітки побили чоловіка та його 15-річного сина

фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові двоє 16-річних хлопців побили місцевого мешканця та його неповнолітнього сина. Одного з хуліганів затримали і судитимуть, а інший перебуває за кордоном

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Інцидент стався ввечері 28 березня біля одного з торгових центрів Харкова. За даними слідства, двоє юнаків безпідставно спровокували конфлікт із перехожим та його 15-річним сином. Причиною сварки стала відмова чоловіка дати двом неповнолітнім сигарету. Хулігани побили, повалили на землю, а потім продовжили били батька і сина.

Одного з підлітків судитимуть. Другому неповнолітньому повідомили про підозру заочно, оскільки він перебуває за кордоном. Хуліганам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, днями жителька Одеси оприлюднила фото побоїв та заявила, що на неї напав працівник ТЦК. За її словами, співробітник військкомату побив її милицями, коли вона з друзями прийшла до поліції написати заяву про злочин.

Згодом Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що розпочато службову перевірку щодо інциденту з дівчиною.

У поліції повідомили, що потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки не відповідає і вдома не з’являється.

Пізніше у Міноборони заявили, що тримають на контролі розслідування цієї справи.