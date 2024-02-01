У Купʼянську на Харківщині затримали працівника лісгоспу, який допомагав окупантам

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Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Харківської прокуратури.

За даними слідства, під час окупації міста він свідомо та добровільно пішов на співпрацю з представниками рф. Підозрюваний став "мастером леса Купянского лесничества", незаконно створеного на базі українського держпідприємства. Свої обовʼязки колаборант виконував з травня 2022 року до деокупації регіону.

Чоловік вирубував український ліс для подальшої передачі деревини російським військовим. За роботу на рф він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів.

Тривалий час чоловік намагався "замаскуватися" в Купʼянську, бувши "поза політикою", та періодично мешкав у родичів. Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу для повідомлення йому про підозру.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше киянин отримав 15 років в'язниці за підготовку ракетних атак по ЗСУ. Реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної групи фсб, який готував у Києві повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії.

