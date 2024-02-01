Як дрон-камікадзе прикордонників наздогнав російську "буханку з рожками”: відео

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Днями аеророзвідники-прикордонники бригади “Сталевий кордон” на Харківському напрямку “полетіли” у розвідку

Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба України, передає RegioNews.

"І у цей раз "полювання” було досить вдалим, адже на одному із автошляхів прикордонники виявили начинену спецобладнанням рашистську "буханку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що УАЗ "буханка” росіян намагалась втекти з поля зору українських аеророзвідників, проте це не завадило оператору FPV-дрона наздогнати її та перетворити на металобрухт.

Нагадаємо, раніше українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.