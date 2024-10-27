В Україні понад пів тисячі населених пунктів залишилися без електропостачання

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Станом на ранок 27 жовтня 528 населених пунктів в Україні залишаються частково або повністю без електропостачання. Це пов'язано з бойовими діями та технологічними порушеннями

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що протягом минулої доби енергетики відновили електропостачання для 218 582 споживачів. Однак на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 528 населених пунктів.

Зокрема через обстріли та бойові дії минулої доби були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було вимкнено обладнання на одній із підстанцій. Під час огляду виявлено загоряння, яке було ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.

під час повітряної тривоги було вимкнено обладнання на одній із підстанцій. Під час огляду виявлено загоряння, яке було ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу території підстанції було вимкнено обладнання, через що знеструмились побутові споживачі та водоканал. Наразі живлення відновлено.

внаслідок обстрілу території підстанції було вимкнено обладнання, через що знеструмились побутові споживачі та водоканал. Наразі живлення відновлено. У Донецькій області бойові дії призвели до відключення повітряних ліній електропередач - без електроенергії залишились підстанція та житлові будинки.

бойові дії призвели до відключення повітряних ліній електропередач - без електроенергії залишились підстанція та житлові будинки. Через атаку дронів під час повітряної тривоги на Сумщині знеструмлено підстанції, житлові будинки у двох областях, об'єкти енергетичної інфраструктури та промислові підприємства. На даний час електропостачання повністю відновлено.

Нагадаємо, 23 жовтня у Полтавській області ввели графіки відключення світла.