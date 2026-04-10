У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського
У п'ятницю, 10 квітня, в Чернігові знайшли тіло людини. Загиблим виявився правоохоронець
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.
Поліцейського знайшли у лісовому масиві вдень 10 квітня. Відомо, що на тілі є вогнепальне поранення. Попередньо, це може бути самогубством.
"Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі поліції за участю Державного бюро розслідувань. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні поліції.
