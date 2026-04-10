10 квітня 2026, 19:15

У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського

10 квітня 2026, 19:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 10 квітня, в Чернігові знайшли тіло людини. Загиблим виявився правоохоронець

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Поліцейського знайшли у лісовому масиві вдень 10 квітня. Відомо, що на тілі є вогнепальне поранення. Попередньо, це може бути самогубством.

"Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі поліції за участю Державного бюро розслідувань. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування проти колишнього поліцейського, який п'яним стріляв під Запоріжжям. Обвинувачення передали до суду. Зловмисника обвинувачують у замаху на вбивство двох або більше осіб. Йому світить від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
