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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
29 червня 2025, 14:28

Міністерство національної єдності створювали заради єдиної мети

29 червня 2025, 14:28
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Міністерство національної єдності під Олексія Чернишова створювали заради єдиної мети - щоб воно могло організувати створення виборчих дільниць за кордоном (окрім посольських установ)
Міністерство національної єдності під Олексія Чернишова створювали заради єдиної мети - щоб воно могло організувати створення виборчих дільниць за кордоном (окрім посольських установ)
фото: Facebook/Viktor Shlinchak
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Провалилась не просто ідея зі штучним міністерством, провалились ілюзії щодо виборів (бо їх найближчим часом не буде, забудьте).

Тепер Чернишов - складова іміджевої проблеми влади через факти корупції на попередньому місці роботи. І тут напівміри в судах, куди НАБУ затягнуло Чернишова за "дєла мінувших днєй", лише посилюють у людей відчуття, що влада хоче приховати "свого", бо закон працює лише для "чужих". І це бʼє безпосередньо про Президенту, хоч ОП хоче і це повісити на премʼєра Шмигаля.

Що в такому випадку будуть робити? Бачу, пішли по креативу. Вирішили ліквідувати саме Міністерство національної єдності. Окей. Хоч символізму у закритті відомства з такою гучною вивіскою ще більше. Та й на фоні ухваленого законопроекту про множинне громадянство (яке по факту суперечить Конституції), який до цього часу Президент не підписав.

Що маємо у сухому залишку?

А нічого. Експеримент не вдався. Проїхали. Це ж вже не перша ініціатива - щось скоротити, щоб потім все кратно збільшити. Усе ж вже було.

P.S. А щодо виборів, які не відомо коли відбудуться (мій скромний прогноз - не раніше 2027 року), то нещодавно просто перечитав передвиборчу програму кандидата в президенти Зеленського. Там чорним по білому написано: "Громадяни України отримають можливість долучатися до прийняття важливих рішень влади через мережу Інтернет, зокрема і до голосування на виборах і референдумах". Тому кому ті офіси за кордоном потрібні? Тільки Дія, тільки хардкор!

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Міністерство Віктор Шлінчак Олексій Чернишов НАБУ Зеленський Деніс Шмигаль
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