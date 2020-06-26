Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України

Найбільші проблеми з електоральною результативністю як самого Зеленського, так і партії «Слуга народу» були і залишаються у серці Західної України

Найбільші проблеми з електоральною результативністю як самого Зеленського, так і партії «Слуга народу» були і залишаються у серці Західної України

RegioNews продовжує серію публікацій про керівників обласних партійних організацій правлячої партії. На черзі представники партії "Слуга народу" на Галичині: у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківських областях – найменш лояльних до ЗеКоманди.

Львівська область. Максим Козицький

Очільнику Львівської області додали навантаження: окрім звичних обов’язків голови ОДА йому тепер доведеться ще й відповідати перед Києвом за електоральні здобутки не надто успішної в області партії "Слуга народу". Таке комплексне випробування для очільника області, де надто швидко шириться коронавірус та прихильність до "Європейської солідарності", може за результатами боротьби з обома цими "пошестями" вилитись у неприємні висновки Банкової щодо доцільності ставки на Козицького.

Поки що виглядає так, ніби у Києві покладаються на губернатора. І навіть обрали саме його очолити обласну організацію партії. Та ця довіра навряд чи може конвертуватись у політичний вплив, як, наприклад, це відбувається у опорних регіонах "СН". Адже десь на Дніпропетровщині керівництво партосередком завдяки можливості формування списків популярної тут "Слуги народу" автоматично виводить призначенця в топ впливових людей області.

А от на Львівщині цей алгоритм працює у зворотньому напрямку, оскільки рейтинги "СН" коливаються десь на рівні неподолання прохідних бар’єрів. І мало хто поспішає купувати місця на літак, який навряд чи дістанеться кінцевої точки.

За даними місцевої соціологічної компанії Fama, ще навесні 2020 року рейтинг "Слуги народу" просів до рівня 4%, тоді як порошенківська "ЄС" має підтримку у шалені 33,4%. Обходять президентську партію також "Самопоміч" (19,3%), "Голос" (12,0%), "Свобода" (9,1%) та Українська галицька партія (5,5%).

Таке нищівне падіння рейтингу партії, яка ще восени минулого року мала близько 20% довіри львів’ян, змушує керівництво партії шукати партнерів серед тих, хто перебуває у загальному заліку на вищих щаблях. Саме тому, ймовірно, останнім часом активізувалися розмови про домовленості з мером Львова Андрієм Садовим, який буцімто буде висуватись від "СН". Або, навіть якщо обійдеться й без прямого висування, буде підтриманий партією Зеленського. Адже залучення Садового в коло провладної коаліції на Львівщині дозволить партії влади принаймні зберегти обличчя і не опинитись без жодного важеля впливу на місцеве самоврядування.

Цілком ймовірно, що Козицькій у цих домовленостях відіграє якусь значущу роль. І саме тому став ключовою фігурою політичного проекту Зеленського. Але навіть завдяки гіпотетичній домовленості з Садовим йому доведеться щось робити і з цілою областю, де очікувано перемагатимуть висуванці від "Європейської солідарності".

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Тернопільська область. Володимир Гевко

Брат відомого шоумена та актора Віктора Гевка Володимир потрапив до обойми Зеленського ще на самому старті політичної кар’єри нинішнього президента. Саме Володимиру доручили бути представником майбутнього президента на виборах. А враховуючи те, що Тернопільщина дала доволі гарний результат та обійшлося без провалів та скандалів, Гевко завдяки франшизі Зе на дострокових виборах 2019 року потрапив і у Верховну Раду.

Говорити, що Гевко має аж надто серйозний вплив на цю галицьку область, не доводиться. Проте й рейтинги партії тут принаймні не такі провальні, як на Львівщині. А тому можливість впливати на формування передвиборчих списків та висунення кандидатів у мери від "СН" може дещо підвищити впливовість очільника партійного осередку.

Якщо ж спробувати передбачити результати місцевих виборів з нинішнім рейтингом партії на Тернопільщині, то Гевку навряд чи вдасться сколотити пропрезидентську більшість бодай в одній раді чи ОТГ області. Не говорячи вже про шанси на мерство кандидатів від "СН" в обласному центрі і скільки-небудь розвинутих містечках області. Тож, "слугам" на чолі з Гевком доведеться тут, як і на Львівщині, шукати компроміси з місцевими елітами, оскільки нав’язати їм свою гру навряд чи вдасться.

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Івано-Франківська область. Олена Вінтоняк

Специфічним ускладненням для влади на місцевих виборах на Прикарпатті стане повінь, яка нині бушує в районах області. І можна передбачити, що вся виборча кампанія будуватиметься навколо подолання наслідків великої води, яка зачепила багато тисяч місцевих мешканців.

Очікувано, що в таких умовах результати партії Володимира Зеленського напряму залежатимуть від результатів роботи місцевої і центральної влади. Якщо влада продемонструє реальну роботу і надасть відчутну допомогу, це вплине на електоральні показник. В разі ж якщо місцевих залишать сам-на-сам зі зруйнованими інфраструктурою та оселями, Олені Вінтоняк не має й чого сподіватись провести великі загони "зелених" у місцеве самоврядування.

В цьому контексті Івано-Франківщина волею долі реально опинилася у ролі своєрідного маркера ефективності нової влади, яка отримає максимально об’єктивну оцінку своєї діяльності на найближчих виборах.

Тому турботою Вінтоняк на цих виборах буде не стільки підбір кадрів для партії, скільки вибивання ресурсів для показовості ефективності владної команди. Ну, а вже результати голосувань покажуть, наскільки ефективною виявиться її робота на цьому напрямку.

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