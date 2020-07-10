Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины

Несмотря на то, что в прошлом году Восточный регион дал колоссальную поддержку Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа», сегодня он уже не выглядит таким однозначным сторонником Зе. Поэтому на местных выборах руководителям партийных организаций придется столкнуться со многими неприятными факторами – например, в виде непреодолимых мэров во многих ключевых городах региона

Несмотря на то, что в прошлом году Восточный регион дал колоссальную поддержку Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа», сегодня он уже не выглядит таким однозначным сторонником Зе. Поэтому на местных выборах руководителям партийных организаций придется столкнуться со многими неприятными факторами – например, в виде непреодолимых мэров во многих ключевых городах региона

RegioNews продолжает серию публикаций о руководителях областных партийных организаций правящей партии. Сегодня представляем команду "слуг", которая будет заниматься Харьковской, Донецкой и Запорожской областями.

Харьковская область. Павел Сушко

Руководителем партийной организации "Слуги народа" в одном из крупнейших и одновременно самых проблемных регионов стал телепродюсер Павел Сушко. Единственное логическое объяснение такого назначения – это чтобы не было хуже. Ведь авторитет Сушка на Харьковщине нельзя назвать большим, хотя он когда-то прожил здесь много лет и проходил службу в Харькове в пограничном отряде ГПС Украины.

Но этого явно недостаточно, чтобы уверенно выглядеть на фоне таких мастодонтов харьковской политики как, скажем, мэр областного центра Геннадий Кернес или народный депутат и владелец рынка "Барабашово" Александр Фельдман.

Собственно, именно Кернес будет самой большой проблемой для Сушка: партия президента уже объявила, что непременно выдвинет своего кандидата на выборах мэра Харькова. Но очень трудно представить себе фигуру, которая будет способна побороться с очень высоким рейтингом действующего мэра. Единственно возможный вариант – это выдвинуть самого Кернеса от президентской партии. Но такой союз выглядит несколько сомнительно.

Побороться "слугам народа" придется и в других частях региона, где традиционно высоким доверием пользуется "Оппозиционная платформа – За життя", которую собираются поддержать на местных выборах больше 30% избирателей. Тогда как "СН" вряд ли сейчас вытянет и 25%. Такие расклады означают, что без ОПЗЖ в областном и других советах вряд ли обойдется хотя бы одно большинство.

В то же время достаточно высокий уровень доверия на Харьковщине сохраняет президент Владимир Зеленский. Его рейтинг чуть ли не вдвое выше рейтинга партии. Но как это доверие конвертировать в реальные мандаты в советах и ОТГ – сложный вопрос.

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Донецкая область. Владлен Неклюдов

Бывшего прокурора из Днепра Владлена Неклюдова, трудно назвать своим человеком для Донбасса. Поэтому это назначение – очередное из списка не совсем понятных.

Донецкая область, учитывая войну и общие политические настроения населения, все больше отказывается от предоставленного на парламентских выборах прошлым летом вотума доверия партии Владимира Зеленского. Проседание рейтинга главы государства и "СН" происходит на фоне перераспределения голосов к популярным здесь политикам из так называемого "синего лагеря".

Поэтому ОПЗЖ будет теснить "Слуг народа" на всех плацдармам области. И не факт, что побщий нардеп сможет этому давлению противостоять.

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Запорожская область. Михаил Федоров

А вот это назначение выглядит вполне логичным – давний соратник действующего президент, несмотря на свой относительно молодой возраст, завоевал авторитет во время прошлогодней президентской избирательной кампании, когда смог поставить соцсети на службу своему кандидату.

Именно Федоров сыграл ключевую роль в увольнении предыдущего руководителя Запорожской ОГА Виталия Туринка. В мае 2020 года, когда произошла замена Туринка на Виталия Боговина, Федоров от имени правительства упрекнул экс-губернатору за низкие показатели деятельности области и имеющиеся уголовные дела в ближайшем окружении Туринка.

Боговин, кажется, удовлетворяет Федорова, который имеет большие планы относительно воздействия на область. Об этом говорит даже тот факт, что Федоров совместно с вице-премьерство в правительстве руководит Запорожской парторганизации "СН". И он является единственным из всего списка руководителей ячеек с таким высоким статусом – все остальные, в основном, народные депутаты с не очень высокими статусами в президентской партии.

На предстоящих местных выборах партия Зеленского в Запорожье может рассчитывать на 20% поддержки (в зависимости от географии). А вот на выборах мэра областного центра пока что реальными шансами выиграть может похвастаться лишь действующий мэр Владимир Буряк. Ему доверяют более половины избирателей, которые собираются прийти на участки. И Федорову будет трудно с ним что-то сделать.

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