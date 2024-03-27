Запорожье и Ровенщина готовятся к завершению отопительного сезона: даты

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В Запорожье отопительный сезон завершается в пятницу, 29 марта, а в Ровенской области отключение отопления запланировано на 30 и 31 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram, Ужгородский горсовет в Facebook и Ровенский ОВА.

Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом города Запорожья, учитывая подъем среднесуточной температуры воздуха более 8 градусов тепла в течение трех дней.

Для жителей Запорожья 29 марта станет последним днем отопительного сезона.

Кроме того Ужгород завершит отопительный сезон 1 апреля, а в некоторых общинах Ровенской области отопление прекратят 30 и 31 марта. Также в Корецкой и Крупецкой общинах перестали подавать тепло в школы из-за каникул.

Напомним, что из-за потепления в Житомире и Луцке завершат отопительный сезон. Отопление выключат в домах, школах и садах.