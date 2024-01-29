На Закарпатье задержали мужчину, бросившего гранату во двор депутата облсовета

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Правоохранители разыскали мукачевца, который бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета. Злоумышленнику сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

С помощью системы видеонаблюдения полицейские установили, что мужчина двигался к месту преступления и после совершения на велосипеде. Был проложен его подробный маршрут. Таким образом полицейские разыскали подрывника – 27-летнего ранее судимого за тяжкое преступление мукачевца.

Мужчину задержали в Ужгороде. Он пытался сопротивляться и сбежать.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва (ч. 2 ст. 194 УКУ) и незаконное ношение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, происшествие случилось в Мукачево 23 января. В результате взрыва никто не пострадал.