Бензин в Україні подорожчав: які ціни на АЗС

Після загострення ситуації на Близькому Сході на українських АЗС змінились цінники. В результаті уряд запровадив заходи для стабілізації ринку. Проте все одно вартість може змінюватися

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 21 травня в Україні середні ціни на бензин такі:

бензин А-95 преміум – 79,47 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,48 гривні за літр;

бензин А-92 – 68,90 гривні за літр;

дизпальне – 87,38 гривні за літр;

автогаз – 47,46 гривні за літр.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.