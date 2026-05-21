Бензин в Україні подорожчав: які ціни на АЗС
Після загострення ситуації на Близькому Сході на українських АЗС змінились цінники. В результаті уряд запровадив заходи для стабілізації ринку. Проте все одно вартість може змінюватися
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 21 травня в Україні середні ціни на бензин такі:
- бензин А-95 преміум – 79,47 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,48 гривні за літр;
- бензин А-92 – 68,90 гривні за літр;
- дизпальне – 87,38 гривні за літр;
- автогаз – 47,46 гривні за літр.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
