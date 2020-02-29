С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только с биометрическим паспортом
С 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится биометрический загранпаспорт
С 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится биометрический загранпаспорт
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), пишет RegioNews.
При этом в МинВОТ в очередной раз отметили, что пересечение границы Украины через неподконтрольные Киеву КПП является нарушением закона.
В ведомстве заявили, что несмотря на незаконность таких "путешествий" украинцы продолжают попадать в Россию через неподконтрольные пункты пропуска.
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
- 14:30 29 февраля В России состоялись марши памяти Бориса Немцова
- 13:35 29 февраля Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись домой
- 13:29 29 февраля С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только с биометрическим паспортом
- 13:18 29 февраля Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о состоянии расследования "дел Майдана"
- 13:13 29 февраля Коронавирус: украинцам рекомендуют воздержаться от визитов во Францию
- 12:51 29 февраля На внеочередном заседании Верховной Рады будут голосовать за отставку Гончарука
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации