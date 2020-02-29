С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только с биометрическим паспортом

С 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится биометрический загранпаспорт

С 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится биометрический загранпаспорт

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), пишет RegioNews.

При этом в МинВОТ в очередной раз отметили, что пересечение границы Украины через неподконтрольные Киеву КПП является нарушением закона.

В ведомстве заявили, что несмотря на незаконность таких "путешествий" украинцы продолжают попадать в Россию через неподконтрольные пункты пропуска.