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28 февраля 2020, 16:54 15

В Киеве на коронавирус проверят анализ женщины, которую госпитализировали в Ивано-Франковске

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28 февраля 2020, 16:54 15
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Пока что женщине поставили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией
Пока что женщине поставили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

По состоянию на 16.00 28 февраля 2020 года ни одного случая заболевания коронавирусом в Ивано-Франковской области, как и на территории Украины, не зарегистрировано.

В ОГА подтвердили, что к Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило экстренное сообщение про больную жительницу пгт. Делятин, которая ранее находилась в городе Анкора в Италии.

У больной зафиксировано повышение температуру 38,4 градусов. Сейчас температура тела нормализовалась.

Больная госпитализирована в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом при поступлении в стационар: "Грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией". По месту жительства сделано дезинфекцию, у больной отобраны анализы и направлены в референс лаборатории в Киев.


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