В Киеве на коронавирус проверят анализ женщины, которую госпитализировали в Ивано-Франковске
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.
По состоянию на 16.00 28 февраля 2020 года ни одного случая заболевания коронавирусом в Ивано-Франковской области, как и на территории Украины, не зарегистрировано.
В ОГА подтвердили, что к Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило экстренное сообщение про больную жительницу пгт. Делятин, которая ранее находилась в городе Анкора в Италии.
У больной зафиксировано повышение температуру 38,4 градусов. Сейчас температура тела нормализовалась.
Больная госпитализирована в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом при поступлении в стационар: "Грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией". По месту жительства сделано дезинфекцию, у больной отобраны анализы и направлены в референс лаборатории в Киев.
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