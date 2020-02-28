В Киеве на коронавирус проверят анализ женщины, которую госпитализировали в Ивано-Франковске

Пока что женщине поставили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией

Пока что женщине поставили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

По состоянию на 16.00 28 февраля 2020 года ни одного случая заболевания коронавирусом в Ивано-Франковской области, как и на территории Украины, не зарегистрировано.

В ОГА подтвердили, что к Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило экстренное сообщение про больную жительницу пгт. Делятин, которая ранее находилась в городе Анкора в Италии.

У больной зафиксировано повышение температуру 38,4 градусов. Сейчас температура тела нормализовалась.

Больная госпитализирована в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом при поступлении в стационар: "Грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией". По месту жительства сделано дезинфекцию, у больной отобраны анализы и направлены в референс лаборатории в Киев.