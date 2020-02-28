На Прикарпатье изолировали женщину с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Репортер.
Женщина вернулась из Италии и имела жалобы на температуру и плохое самочувствие. В четверг, 27 февраля, жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. Из-за подозрения на коронавирус ее госпитализировали в областную инфекционную больницу.
Главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк подтвердил, что женщине действительно направили к ним врачи из Делятина с подозрением на коронавирус.
"Пока мы ставим ей грипп и двустороннюю пневмонию, поскольку в Италии она была в контакте с дочкой и двумя внуками, которым итальянские медики диагностировали грипп, – говорит Роман Остяк. – Есть распоряжение, чтобы все пациенты, которые приехали из Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии и Италии, проходили дополнительную проверку на коронавирус. Поэтому мы срочно отправили анализ в Киев, поскольку у нас нет возможности подтвердить коронавирус лабораторно и мы его еще у пациентов не видели”.
Пациентка изолирована, находится в специальном боксе, а медики, контактирующие с ней, используют специальные костюмы. Результаты из Киева должны получить ближе к вечеру.
Для лечения случаев заболеваемости острой респираторной болезни, вызванной короновірусом COVID-19, в областной инфекционной больнице обустроены семь мельцеровських боксов, шесть палат реанимационного отделения. Они обеспечены необходимым медицинским оборудованием, где работают реаниматологи, эпидемиологи и инфекционисты. В больнице также оборудованы 25 одноместных, 25 двухместных боксов и трехместные палаты.
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