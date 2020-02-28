СБУ объявила в розыск пророссийского боевика из Северодонецка
Боевику незаконных вооруженных формирований "ЛНР" заочно сообщили о подозрении в преступлениях против основ национальной и общественной безопасности
Боевику незаконных вооруженных формирований "ЛНР" заочно сообщили о подозрении в преступлениях против основ национальной и общественной безопасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, в конце 2018 года житель Северодонецка присоединился к пророссийским террористам на востоке Украины. Установлено, что боевик с оружием в руках служит на передовых позициях сепаратистов в так называемом "казачьем полку народной милиции ЛНР" вблизи временно оккупированного поселка Калиново Попаснянского района.
Злоумышленник также занимается вербовкой местного населения: в декабре 2019 года СБУ помешала ему втянуть студента из Северодонецка в преступную деятельность в пользу пророссийских террористов.
Сейчас боевику объявлено о подозрении в создании террористической группы и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.
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