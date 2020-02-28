Чиновники "Укрзализныци" незаконно добывали гранит

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области добыча более 500 тысяч кубометров гранита. Окружающей среде нанесен вред в более 1,3 миллиарда гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области добыча более 500 тысяч кубометров гранита. Окружающей среде нанесен вред в более 1,3 миллиарда гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники аферы добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 га, гранит реализовывали частным структурам.

"По версии следствия, сделку в течение 2017-2018 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала" Центр управления промышленностью "ПАО" Укрзализныця ". Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества ", - говорится в сообщении.

"Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 млрд грн. Добыча, в частности, осуществлялся с применением взрывотехнических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести немалый ущерб окружающей среде ", - добавили в ведомстве.

Во время досудебного расследования собрано доказательные материалы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця".