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27 февраля 2020, 12:11 2

В Киеве "заминировали" Дворец Спорта во время многолюдного форума

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27 февраля 2020, 12:11 2
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В Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта на Спортивной площади
В Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта на Спортивной площади

Об этом сообщает Информатор., пишет RegioNews.

Анонимный звонок правоохранители получили примерно в 10:40. Именно сейчас там происходит DreamBIG Forum, на который пришло много людей.

На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.
Правоохранители проводят эвакуацию.


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