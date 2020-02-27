В Киеве "заминировали" Дворец Спорта во время многолюдного форума

В Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта на Спортивной площади

В Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта на Спортивной площади

Об этом сообщает Информатор., пишет RegioNews.

Анонимный звонок правоохранители получили примерно в 10:40. Именно сейчас там происходит DreamBIG Forum, на который пришло много людей.

На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.

Правоохранители проводят эвакуацию.