На акции протеста медиков мужчина пытался совершить самосожжение
Об этом передает Telegram канал Инсайдер UA с места событий, пишет RegioNews.
Мужчину сразу накрыли куртками и потушили огонь. Ему оказали первую помощь, у него ожоги открытых частей тела. Одежда мужчины сгорела.Только что его забрала "Скорая".
Мужчина говорит, что его зовут Александр Леонидович Бурлаков. Самосожжение решил учинить из-за коррупции в Белополье Сумской области.
Ему не дали распаевать землю. Другого выхода из ситуации он не видит.
На самосожжение отреагировал Офис президента:
"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога.
Муж жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи.
Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской и имел проблемы с местными властями ", - говорится на сайте Офиса президента.
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