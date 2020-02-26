На акции протеста медиков мужчина пытался совершить самосожжение

Во время акции протеста медиков под зданим Аппарата Президента мужчина облил себя горючим и поджег. К учасникам акции он не принадлежит

Во время акции протеста медиков под зданим Аппарата Президента мужчина облил себя горючим и поджег. К учасникам акции он не принадлежит

Об этом передает Telegram канал Инсайдер UA с места событий, пишет RegioNews. Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р. Мужчину сразу накрыли куртками и потушили огонь. Ему оказали первую помощь, у него ожоги открытых частей тела. Одежда мужчины сгорела.Только что его забрала "Скорая". Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р. Мужчина говорит, что его зовут Александр Леонидович Бурлаков. Самосожжение решил учинить из-за коррупции в Белополье Сумской области. Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р. Ему не дали распаевать землю. Другого выхода из ситуации он не видит. На самосожжение отреагировал Офис президента: "По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Муж жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской и имел проблемы с местными властями ", - говорится на сайте Офиса президента.

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