Президент Украины назначил нового главу РГА на Кировоградщине
Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.
Приступать к выполнению своих должностных обязанностей Александр Антоненко сможет с 24 февраля - именно этим числом датируется президентский указ.
Александр Антоненко, согласно данных, которые он указал в своей налоговой декларации, проживает в городе Новоукраинка Кировоградской области. В 2018 году работал на частном предприятии "ДМ - 99”. Оно зарегистрировано в селе Компанеевка Кировоградской области. Работники предприятия занимаются оптовой торговлей строительными материалами, сантехникой, производят товары из бетона.
Александр Антоненко имеет жену Елену, с которой воспитывает сына и дочь.
Елена Станиславовна Антоненко владеет земельным участком площадью 485 кв м. в Кропивницком. Также ей принадлежит дом в областном центре, площадью 97 кв.м.
Сам Александр Антоненко имеет квартиру в Новоукраинке, площадью 44,7 кв.м, которой владеет с 1997 года. Также новоназначенный председатель РГА владеет автомобилем ВАЗ 2006 года выпуска (был куплен в 2006 году) и легковушкой LT 2005 года выпуска, который приобрел в 2015 году.
Напомним, что до назначения Антоненко на эту должность обязанности председателя Новгородской РГА исполнял Сергей Николаевич Краснюк.
- 18:08 24 февраля Львов собрал самый большой размер паевого взноса
- 18:03 24 февраля Киевское метро оснастят дефибрилляторами
- 18:01 24 февраля В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
- 17:58 24 февраля Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
- 17:55 24 февраля В Хмельницком поймали телефонных мошенников
- 17:54 24 февраля В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов