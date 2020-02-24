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24 февраля 2020, 13:41 5

Президент Украины назначил нового главу РГА на Кировоградщине

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24 февраля 2020, 13:41 5
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность Новгородковской РГА (Кировоградская область, - ред.) Александра Антоненка
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность Новгородковской РГА (Кировоградская область, - ред.) Александра Антоненка

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Приступать к выполнению своих должностных обязанностей Александр Антоненко сможет с 24 февраля - именно этим числом датируется президентский указ.

Александр Антоненко, согласно данных, которые он указал в своей налоговой декларации, проживает в городе Новоукраинка Кировоградской области. В 2018 году работал на частном предприятии "ДМ - 99”. Оно зарегистрировано в селе Компанеевка Кировоградской области. Работники предприятия занимаются оптовой торговлей строительными материалами, сантехникой, производят товары из бетона.

Александр Антоненко имеет жену Елену, с которой воспитывает сына и дочь.

Елена Станиславовна Антоненко владеет земельным участком площадью 485 кв м. в Кропивницком. Также ей принадлежит дом в областном центре, площадью 97 кв.м.

Сам Александр Антоненко имеет квартиру в Новоукраинке, площадью 44,7 кв.м, которой владеет с 1997 года. Также новоназначенный председатель РГА владеет автомобилем ВАЗ 2006 года выпуска (был куплен в 2006 году) и легковушкой LT 2005 года выпуска, который приобрел в 2015 году.

Напомним, что до назначения Антоненко на эту должность обязанности председателя Новгородской РГА исполнял Сергей Николаевич Краснюк.


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