В Житомирской области непогода повредила газопровод

В пгт. Иршанск Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на газопровод среднего давления. 600 абонентов остались без газоснабжения

В пгт. Иршанск Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на газопровод среднего давления. 600 абонентов остались без газоснабжения

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает АО "Житомиргаз", пишет RegioNews. Через падіння дерева на газопровід 600 абонентів Іршанська залишилися без газопостачання У смт Іршанськ Житомирської... Опубліковано АТ "Житомиргаз" Неділя, 23 лютого 2020 р. Работники Коростенского отделения АО "Житомиргаз" на 8:00 24 февраля ликвидировали утечки газа. Сейчас специалисты в сложных погодных условиях продолжают работы по восстановлению газоснабжения потребителям Иршанске.

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