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24 февраля 2020, 10:25 10

На Буковине сильный ветер поломал деревья и снес крыши

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24 февраля 2020, 10:25 10
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24 февраля в Черновцах и области бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западный ветер до 40 м / с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом
24 февраля в Черновцах и области бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западный ветер до 40 м / с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом

Об этом пишет RegioNews.

В области обесточены 12 населенных пунктов. В городе и области поваленные деревья, с крыш сорван шифер, много побитых машин, на которые упали деревья или куски крыши. Кое-где упали рекламные баннеры и электроопоры, местами не работают светофоры.

Пока ветер не утихает, периодически идет дождь.

Синоптики и спасатели предупреждают, что непогода продлится еще сутки.

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов.


#Чернівці #затори #негода
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