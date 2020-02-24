На Буковине сильный ветер поломал деревья и снес крыши

24 февраля в Черновцах и области бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западный ветер до 40 м / с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом

24 февраля в Черновцах и области бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западный ветер до 40 м / с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом

Об этом пишет RegioNews. В области обесточены 12 населенных пунктов. В городе и области поваленные деревья, с крыш сорван шифер, много побитых машин, на которые упали деревья или куски крыши. Кое-где упали рекламные баннеры и электроопоры, местами не работают светофоры. Пока ветер не утихает, периодически идет дождь. Синоптики и спасатели предупреждают, что непогода продлится еще сутки. Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов.

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