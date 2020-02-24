Киев парализован: пробки из-за снега и обильного дождя

Из-за резкого ухудшения погоды пробки в Киеве 24 февраля достигли 9 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столици.А у метро "Сырец" прорвало трубы и там машины "плавают" в воде

Из-за резкого ухудшения погоды пробки в Киеве 24 февраля достигли 9 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столици.А у метро "Сырец" прорвало трубы и там машины "плавают" в воде

Об этом сообщает RegioNews. Водители стоят в пробках на бульваре Леси Украинский, проспектах Победы, Голосеевском и Валерия Лобановского. На меньших улицах ситуация не лучше.

Также в сторону центра Киева затруднено движение на всех мостах.

Возле станции метро "Сырец" в Киеве из-под земли бьет фонтан с водой - здесь прорвало трубы. Заливает тротуары и проезжую часть. Через огромные лужи уже образовался затор, поскольку автомобили пытаются объехать залитую часть дороги.

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