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24 февраля 2020, 09:58 36

Киев парализован: пробки из-за снега и обильного дождя

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24 февраля 2020, 09:58 36
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Из-за резкого ухудшения погоды пробки в Киеве 24 февраля достигли 9 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столици.А у метро "Сырец" прорвало трубы и там машины "плавают" в воде
Из-за резкого ухудшения погоды пробки в Киеве 24 февраля достигли 9 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столици.А у метро "Сырец" прорвало трубы и там машины "плавают" в воде

Об этом сообщает RegioNews.

Водители стоят в пробках на бульваре Леси Украинский, проспектах Победы, Голосеевском и Валерия Лобановского. На меньших улицах ситуация не лучше.
Также в сторону центра Киева затруднено движение на всех мостах.
Возле станции метро "Сырец" в Киеве из-под земли бьет фонтан с водой - здесь прорвало трубы.

Заливает тротуары и проезжую часть. Через огромные лужи уже образовался затор, поскольку автомобили пытаются объехать залитую часть дороги.


#київ #затори
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