Руководителю Житомирской таможни сообщили о подозрении в растрате иммущества

В четверг, 20 февраля, председателю комиссии по реорганизации Житомирской таможни ДФС по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах

В четверг, 20 февраля, председателю комиссии по реорганизации Житомирской таможни ДФС по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на прокуратуру Житомирской области. По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности начальника Житомирской таможни ДФС, совершил растрату чужого имущества в особо крупных размерах. В частности, чиновник, зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска. В дальнейшем оплатил средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно-сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Такие противоправные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму более 732 тысячи грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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