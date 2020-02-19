Осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев
Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает RegioNews.
Своим коллегам, журналистам проекту Радио Свобода Крим.Реалии расказал, что очень соскучился за работой.
"Это такое горькое необычное ощущение, когда ты 50 лет занимался своей профессией, и тут внезапно у тебя ее отобрали. И ты видишь вокруг себя информацию, которую можно было бы взять и передать в редакции, а ты не можешь это сделать. Я не желаю никому такого пережитого, никому из коллег пережить такое ощущение", - сказал Семена.
Напомним, 22 сентября 2017 года, так называемый Железнодорожный районный "суд" Симферополя огласил "приговор" крымскому журналисту Николаю Семене. Оккупанты признали Семену виновным в публичных призывах к нарушению целостности России и приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.
28 января 2020 года "суд" в Крыму после четырех лет преследований постановил досрочно прекратить испытательный срок и снять судимость с Николая Семены.
Оновлено Щойно за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату...Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 18 лютого 2020 р.
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