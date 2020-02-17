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17 февраля 2020, 19:10 18

У китайских строителей, работающих в Житомире, признаков коронавируса нет

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17 февраля 2020, 19:10 18
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Девять сотрудников компании, которые приехали из Китая после празднования Нового года, находятся на карантине. Жить они пока в боксах на предприятии под Житомиром
Фото: Суспильне.ua
Девять сотрудников компании, которые приехали из Китая после празднования Нового года, находятся на карантине. Жить они пока в боксах на предприятии под Житомиром

Об этом идет речь в сюжете Cуспильного, сообщает RegiоNews.

По словам врача компании Марины Александровой, 17-го февраля, в Житомир должны вернуться еще трое китайских строителей.

. "Людей из Китая встречал наш водитель в спецодежде. Он привез их на стройплощадку. Я тоже была в защитной спецодежде. Сделала опрос, померила температуру. На здоровье все девять не жаловались. Сначала спрашиваем, не контактировали они с больными, не болел никто из родственников. Все они приехали из провинции, далеко от эпицентра болезни. Трижды в день они меряют температуру. До отъезда в Китай они проживали в этих комнатах, и поэтому сюда их и поселили. Питание ставим у дверей . Когда они открывают двери, вблизи никого нет. А затем обрабатываем двери которые они закрыли. Карантин я считаю с 15-го до 29-го февраля, то есть 14 дней ", - рассказала Марина Александрова.

Состояние здоровья работников китайской компании контролируют и работники областного управления здравоохранения, рассказывает председатель областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Их сегодня осмотрели медицинские работники из Житомирской центральной районной больницы. И ситуация докладывается дважды в день до нашего управления здравоохранения. Причин для паники никаких нет ", - сказал Виталий Бунечко.

Напомним, что вчера в Житомире начали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года. А сегодня В Житомире показали, куда изолируют строителей-китайцев.


#карантин #коронавирус
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