В Киеве пройдет марш памяти Героев Небесной сотни
18 февраля в Киеве пройдет марш памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека
18 февраля в Киеве пройдет марш памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека
Об этом сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, пишет RegioNews.
марш начнется с панихиды в Михайловском соборе (19:00-19:45), а завершится возложением цветов и зажжением лампадок на аллее Героев Небесной сотни.
Начало марша в 20:00. Маршрут: Михайловская площадь — улица Трехсвятительская — Европейская площадь — улица Грушевского — Крепостной переулок — Институтская — аллея Героев Небесной Сотни.
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