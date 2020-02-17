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17 февраля 2020, 10:41 1

В Киеве пройдет марш памяти Героев Небесной сотни

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17 февраля 2020, 10:41 1
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18 февраля в Киеве пройдет марш памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека
Фото: ГО "Семьи Небесной сотни"
18 февраля в Киеве пройдет марш памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека

Об этом сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, пишет RegioNews.

марш начнется с панихиды в Михайловском соборе (19:00-19:45), а завершится возложением цветов и зажжением лампадок на аллее Героев Небесной сотни.

Начало марша в 20:00. Маршрут: Михайловская площадь — улица Трехсвятительская — Европейская площадь — улица Грушевского — Крепостной переулок — Институтская — аллея Героев Небесной Сотни.


#Небесна сотня #хода пам'яті
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