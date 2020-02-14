Фискалам наконец-то нашли главу
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства от 12 февраля 2020 года.
Одновременно Кабмин признал утратившим силу распоряжение от 17 июля 2019 года №556 о временном возложении исполнения обязанностей главы ГФС на Дениса Гутенко.
СПРАВКА: Сергей Солодченко является начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Напомним, в январе 2020 года и декабре 2019 года Кабмин назначал заместителей главы Государственной фискальной службы.
В 2019 году Государственная фискальная служба была разделена на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.
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