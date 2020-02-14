Фискалам наконец-то нашли главу

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины полковника налоговой милиции Сергея Солодченко

Фото: sfs.gov.uа

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины полковника налоговой милиции Сергея Солодченко

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства от 12 февраля 2020 года.

Одновременно Кабмин признал утратившим силу распоряжение от 17 июля 2019 года №556 о временном возложении исполнения обязанностей главы ГФС на Дениса Гутенко.

СПРАВКА: Сергей Солодченко является начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Напомним, в январе 2020 года и декабре 2019 года Кабмин назначал заместителей главы Государственной фискальной службы.

В 2019 году Государственная фискальная служба была разделена на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.