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13 февраля 2020, 12:55

Одесские полицейские после обыска обокрали офис

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13 февраля 2020, 12:55
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В Одессе полицейские обокрали офис, в котором проводили обыск. Правоохранители украли скотч, кусачки, набор шестигранников и печенье.
Фото: скрин с видео
В Одессе полицейские обокрали офис, в котором проводили обыск. Правоохранители украли скотч, кусачки, набор шестигранников и печенье.

Об этом сообщает RegioNews.

В интернете появилось видео, на котором полицейские проводили обыск на предприятии, которое работает с обществом слепых. В помещении была установлена камера наблюдения, которая зафиксировала факт кражи вещей сотрудников. При этом свои действия полицейские сопровождали нецензурными словами.

В полиции уже подтвердили факт кражи. Сообщается, что в настоящее время все участники события установлены, они действительно являются сотрудниками полиции.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать недостойные действия подобных работников ", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.

В настоящее время по факту кражи проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.


поліція воровство
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