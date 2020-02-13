Одесские полицейские после обыска обокрали офис
Об этом сообщает RegioNews.
В интернете появилось видео, на котором полицейские проводили обыск на предприятии, которое работает с обществом слепых. В помещении была установлена камера наблюдения, которая зафиксировала факт кражи вещей сотрудников. При этом свои действия полицейские сопровождали нецензурными словами.
В полиции уже подтвердили факт кражи. Сообщается, что в настоящее время все участники события установлены, они действительно являются сотрудниками полиции.
"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать недостойные действия подобных работников ", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.
В настоящее время по факту кражи проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.
На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання