Россия усиливает морские позиции как никогда - Пентагон

Министерство обороны США опубликовало карту, которая показывает, что Российская Федерация и Китай наращивают интенсивность своих морских операций

Фото: defense.gov

Министерство обороны США опубликовало карту, которая показывает, что Российская Федерация и Китай наращивают интенсивность своих морских операций

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, в Пентагоне подчеркнули, что РФ, в частности, продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

"Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.



(Фото: карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov))

Также карта демонстрирует, что морская система используется более интенсивно. Документ отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

СПРАВКА: в 2018 году Америка и ее союзники по НАТО объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам Российской Федерации. Также в США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".