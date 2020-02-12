Россия усиливает морские позиции как никогда - Пентагон
Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, в Пентагоне подчеркнули, что РФ, в частности, продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".
"Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.
(Фото: карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov))
Также карта демонстрирует, что морская система используется более интенсивно. Документ отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.
СПРАВКА: в 2018 году Америка и ее союзники по НАТО объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам Российской Федерации. Также в США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".
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