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12 февраля 2020, 10:24

Россия усиливает морские позиции как никогда - Пентагон

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12 февраля 2020, 10:24
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Министерство обороны США опубликовало карту, которая показывает, что Российская Федерация и Китай наращивают интенсивность своих морских операций
Фото: defense.gov
Министерство обороны США опубликовало карту, которая показывает, что Российская Федерация и Китай наращивают интенсивность своих морских операций

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, в Пентагоне подчеркнули, что РФ, в частности, продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

"Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.


(Фото: карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov))

Также карта демонстрирует, что морская система используется более интенсивно. Документ отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

СПРАВКА: в 2018 году Америка и ее союзники по НАТО объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам Российской Федерации. Также в США было спущено на воду две новейшие атомные субмарины SSN-791 "Дэлавер" и SSN-792 "Вермонт", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк".


Китай Россия ВМС РФ Пентагон
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