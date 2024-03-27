Под Одессой столкнулись два грузовика: движение транспорта затруднено в направлении столицы

18 марта 2024

Парламент вошел в зону турбулентности. Угрожает ли Верховной Раде политический кризис?

Верховная Рада, похоже, очутилась на пороге парламентского кризиса. За последние три недели нардепы смогли принять только одно решение в то время, когда в воздухе зависли важные для Офиса президента в...