Россия держит в Черном море один ракетоноситель

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По состоянию на утро 5 ноября в Черном море находится один российский носитель "Калибров" общим залпом до четырех ракет

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море РФ держит один носитель "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

Напомним, за последние сутки россияне потеряли на фронте 1260 солдат, две системы ПВО и более 40 боевых бронированных машин.