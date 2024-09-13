иллюстративное фото: Силы обороны Юга Украины

По состоянию на утро 13 сентября в Черном море россияне держат один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до четырех ракет

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся пять российских кораблей, из которых четыре являются носителями "Калибров", общим залпом до 32 ракет.

Напомним, 11 сентября бойцы спецподразделения ГУР уничтожили в акватории Черного моря российский истребитель Су-30СМ. По вражескому самолету попали из ПЗРК.