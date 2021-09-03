В Киеве женщина убила сожителя ударом ногой в живот
В Киеве женщина ударом в живот убила своего гражданского мужа
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы столичной полиции.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Военной в Голосеевском районе. Мужчина вместе с товарищами в квартире распивал спиртные напитки. 43-летняя киевлянка застала их за этим занятием и набросилась на сожителя.
В полицию сообщил сосед. Он рассказал, что обнаружил в квартире мужчину без признаков жизни.
Мужчины и женщина, находившиеся в квартире, пояснили правоохранителям, что во время распития спиртного их собутыльник якобы уснул. Судмедэксперт при первичном осмотре не обнаружил видимых повреждений не теле умершего.
В то же время, после проведения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что у мужчины поврежден внутренний орган, предположительно от избиения, что привело к гибели.
Полицейские установили, что к смерти мужчины причастна его сожительница.
"Женщина пришла в квартиру, где пострадавший с товарищами распивал спиртное и ударила его ногой в живот, от чего мужчина скончался на месте", - отмечается в сообщении.
Женщину задержали и уже объявили ей о подозрении. Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест.
За содеянное в случае доказательства вины ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.