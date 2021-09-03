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03 сентября 2021, 18:43 1016

В Киеве женщина убила сожителя ударом ногой в живот

03 сентября 2021, 18:43 1016
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Нацполиция
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В Киеве женщина ударом в живот убила своего гражданского мужа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы столичной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Военной в Голосеевском районе. Мужчина вместе с товарищами в квартире распивал спиртные напитки. 43-летняя киевлянка застала их за этим занятием и набросилась на сожителя.

В полицию сообщил сосед. Он рассказал, что обнаружил в квартире мужчину без признаков жизни.

Мужчины и женщина, находившиеся в квартире, пояснили правоохранителям, что во время распития спиртного их собутыльник якобы уснул. Судмедэксперт при первичном осмотре не обнаружил видимых повреждений не теле умершего.

В то же время, после проведения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что у мужчины поврежден внутренний орган, предположительно от избиения, что привело к гибели.

Полицейские установили, что к смерти мужчины причастна его сожительница.

"Женщина пришла в квартиру, где пострадавший с товарищами распивал спиртное и ударила его ногой в живот, от чего мужчина скончался на месте", - отмечается в сообщении.

Женщину задержали и уже объявили ей о подозрении. Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест.

За содеянное в случае доказательства вины ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Киев убийство смерть алкоголь сроки

 
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