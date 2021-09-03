У Києві жінка вбила співмешканця ударом ногою у живіт

Нацполіція

В Києві жінка ударом в живіт вбила свого цивільного чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби столичній поліції.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Військовій в Голосіївському районі. Чоловік разом з товаришами у квартирі розпивав спиртні напої. 43-річна киянка застала їх за цим заняттям й накинулася на співмешканця.

У поліцію повідомив сусід. Він розповів, що виявив у квартирі чоловіка без ознак життя.

Чоловіки та жінка, що знаходилися у квартирі, пояснили правоохоронцям, що під час розпиття спиртного їхній товариш по чарці нібито заснув. Судмедексперт при первинному огляді не виявив видимих пошкоджень не тілі померлого.

Водночас, після проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що у чоловіка пошкоджено внутрішній орган, імовірно від побиття, що призвело до загибелі.

Поліціянти встановили, що до смерті чоловіка причетна його співмешканка.

"Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці", - зазначаєтсья у повідомленні.

Жінку затримали і вже оголосили їй про підозру. Суд відправив її під цілодобовий домашній арешт.

За скоєне в разі доведення провини їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.